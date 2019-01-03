الإمارات.. 158 مليار درهم رصيد ودائع لأجل من 3 لـ6 أشهر

ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 3 إلى 6 أشهر لدى الجهاز المصرفي الإماراتي، إلى مستوى 157.8 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، بزيادة قدرها 12.2 مليار درهم، ونسبتها 8.4% مقارنة مع نهاية عام 2017.

وجاء النمو المسجل في هذه الفئة من الودائع بدعم من ارتفاع #أسعار_الفائدة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شجع العملاء للاستثمار فيها سعياً لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك #الإيبور، سجلت زيادة كبيرة حيث ارتفعت على الأجل لمدة 6 أشهر بنسبة 54.4% منذ بداية عام 2018، فيما وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهراً 39%.

وانعكس الارتفاع المتواصل "للإيبور" على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء، سواءً كانوا من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي الإماراتي، أن إقبال العملاء على الودائع لأجل من 3 إلى 6 أشهر شهد نمواً مضطرداً منذ بداية 2018، لكن بداية الربع الثالث من العام كانت الأكثر نشاطاً، حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 180.7 مليار درهم قبل أن يعود إلى نحو 150 مليار درهم في شهر سبتمبر.

ومع بداية أكتوبر عاد رصيد هذه الفئة من الودائع للصعود مجدداً، بالغاً مستوى 160.4 مليار درهم تقريباً، قبل أن يستقر مجدداً في نهاية شهر نوفمبر عند 157.8 مليار درهم.

يشار إلى أن الودائع لأجل من 3 إلى 6 أشهر شكلت نحو 16.5% من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي الإماراتي، على اختلاف آجالها، والذي بلغ 956 مليار درهم وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي.