"مصرف الراجحي" يرفع رأسماله ويقترح توزيعات نقدية سخية

أوصى مجلس إدارة "مصرف الراجحي" بزيادة رأسمال المصرف عن طريق منح أسهم، وذلك بنسبة زيادة 53.8% من 16 ملياراً و250 مليون ريال إلى 25 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 7 أسهم لكل 13 سهما.

وستتم الزيادة من خلال رسملة 8.75 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وعزا #مصرف_الراجحي أسباب الزيادة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إلى تعزيز موارد المصرف، ما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال، وعدد الأسهم الممنوحة.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي، بواقع 2.25 ريال للسهم، ليبلغ المبلغ الإجمالي الموزع 3 مليارات و600 مليون ريال.

وقال عبدالله الربدي، الخبير في الأسواق المالية، في مقابلة مع "العربية"، إن "مصرف الراجحي" لن يمس الاحتياطي، وسيقوم بتغطية الإجراءات الثلاثة التي أعلن عنها والتي ستؤثر على حقوق المساهمين عن طريق الأرباح المبقاة عند حدود 8.75 مليار ريال.

وكان "الراجحي" أعلن زيادة رأسمال البنك، وتوزيعات نقدية للمساهمين إلى جانب تسوية مطالبات الزكاة.