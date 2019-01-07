بنك الجزيرة يوصي بتوزيع 50 هللة عن عام 2018

أوصى مجلس إدارة #بنك_الجزيرة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بواقع 50 هللة للسهم، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً لبيان البنك يبلغ إجمالي التوزيعات 410 ملايين ريال، سيتم توزيعها على 820 مليون سهم.

وقال بنك الجزيرة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والتي سوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

وأضاف بنك الجزيرة أنه سيحدد موعد صرف التوزيعات في وقت لاحق.

ولفت البنك إلى أن توزيع الأرباح خاضع لموافقة الجمعية العامة للبنك، وأن توزيعات #المستثمرين_الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك، في اجتماعها 19 ديسمبر الماضي، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من عام 2018، بنسبة 12.08%، إلى 255.1 مليون ريال، مقابل نحو 227.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.