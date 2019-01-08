احتياطيات الصين الأجنبية ترتفع بعد 3 أشهر من التراجعات

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.07 تريليون دولار أميركي مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بزيادة 11 مليار دولار عن شهر نوفمبر من نفس العام، بعد أن سجّلت تراجعات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر منذ أغسطس، بحسب البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وعزت إدارة الدولة للنقد الأجنبي ارتفاع احتياطات #الصين من النقد الأجنبي في شهر ديسمبر إلى عوامل عدّة، تشمل العملات غير المقومة بالدولار، والزيادات الكبيرة في أسعار سندات الخزانة للدول الكبرى، بالإضافة إلى تغيرات أسعار الأصول.

وقال وانغ تشون يينغ، المتحدث باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي وكبير الاقتصاديين، إنه على الرغم من التقلبات الطفيفة فإنّ احتياطيات النقد الأجنبي ظلت مستقرة إلى حد كبير في عام 2018، مستشهداً بالتنمية الاقتصادية السليمة واليوان المستقر وتدفقات رأس المال المتوازنة عبر الحدود.