بأمرٍ من أردوغان..قروض شخصية لسداد ديون بطاقات الائتمان

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قراراً بالسماح للمواطنين بالحصول على قروض شخصية، لسداد ديون بطاقاتهم الائتمانية.

وقال #أردوغان إنه يمكن للمتعثرين الحصول على قروض من بنك Ziraat المملوك للدولة، يتم سدادها على ستين شهراً.

يأتي ذلك في إطار محاولة الحكومة التركية احتواء أزمة ارتفاع القروض الفردية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث كشف مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية، ارتفاع عدد الأفراد الذين عليهم قروض مصرفية إلى 31 مليون شخص، بإجمالي ديون بلغت 555 مليار ليرة أو ما يساوي نحو 102مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضي، تشمل ديون #بطاقات_الائتمان.