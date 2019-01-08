دبي تعتمد خطة توسعة لمركزها المالي ترفع مساحته 3 أضعاف

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد المرحلة الجديدة من تطوير مركز دبي المالي العالمي.

وستتضمن هذه المرحلة تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية والمحفّزة للابتكار، تقام على أرض مساحتها 7 ملايين قدم مربعة.

يشار إلى أن المخطط الرئيسي للمركز يقام على مساحة 4 ملايين قدم مربع، تتضمن مساحات بناء تصل إلى 26 مليون قدم مربع، وقد تم إنجاز 80% من عمليات تطوير المخطط الرئيسي لمركز دبي المالي العالمي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المركز إن المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب الابتكارات في القطاع المالي، حيث تتضمن وجهة لرواد التكنولوجيا المالية، ووجهة لزملاء العمل، ووجهة للمبتكرين، ووجهة للباحثين، ووجهة لصناع التغيير، ووجهة للعائلات، ووجهة للتعليم.

ومركز دبي المالي العالمي هو منطقة مالية حرة، تستقطب بنوكا وشركات مالية متنوعة وصناديق وشركات تأمين، من أرجاء العالم، وتقدم تسهيلات تنظيمية، وتديره سلطة دبي للخدمات المالية وتستفيد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي من ضمان بالإعفاء التام من الضرائب على دخل الشركات وأرباحها مدته 40 عاما.