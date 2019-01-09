خطة لإنقاذ أكبر شركة طيران هندية غارقة في الديون

نقلت صحيفة "مينت"، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن مقرضي "جت ايروايز" المثقلة بالديون، اقترحوا خطة قيمتها 900 مليون دولار لانتشال الشركة من عثرتها.

وتفاقمت في 2018 الأزمة المالية التي تعاني منها أكبر شركة طيران هندية غير اقتصادية، من حيث الحصة السوقية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وحرب الأسعار المحتدمة بين شركات الطيران الهندية.

وقال التقرير إن مؤجري الشركة ومورديها اطلعوا على الخطة خلال اجتماع برئاسة بنك الدولة الهندي، حضره كبار مديري شركة الطيران ومنهم رئيس مجلس إدارتها ناريش جويال، وممثل لشركة الاتحاد للطيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه من المرجح أن يضخ "جويال" و"الاتحاد" معاً 450 مليون دولار في شركة الطيران، عقب إعادة بنوك هندية هيكلة دين بقيمة مماثلة.

وإذا وافق جميع المساهمين على الخطة ستنخفض حصة ناريش جويال عن مستواها الراهن البالغ 51%.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "جت ايروايز" تجري محادثات مع "الاتحاد للطيران" التي تملك حصة فيها لضخ مزيد من السيولة، لكن أي أموال ستكون مرهونة بتخلي مؤسس الشركة جويال عن سيطرته على الشركة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت "جت ايروايز" إنها تخلفت عن سداد دين لاتحاد بنوك هندية، مما حدا بوكالة آي.سي.آر.ايه للتصنيفات الائتمانية إلى خفض تصنيف الشركة.