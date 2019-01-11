283.4 مليار درهم احتياطيات البنوك لدى المركزي الإماراتي

ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك في مصرف الإمارات المركزي إلى 283.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018، بزيادة قدرها 11.8 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.3%، مقارنة مع 271.6 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2017.

ويعد ارتفاع إجمالي احتياطيات البنوك في المصرف المركزي مؤشراً على مدى القوة التي يتمتع بها القطاع البنكي في الدولة، والتزامه بتطبيق المعايير العالمية، وفي مقدمتها معاير "بازل 3"، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي في المنطقة.

وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي التي ترصد أهم مؤشرات القطاع المصرفي في الدولة أن احتياطيات البنوك حافظت على نهج متصاعد بشكل عام منذ بداية عام 2018 برغم حالة التذبذب التي شهدتها في بعض الأشهر، حيث وصل إجمالي قيمتها في نهاية النصف الأول 267 مليار درهم، قبل أن تعاود الصعود مجدداً في نهاية العام، وتحديداً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وتقفز إلى مستوى 283.4 مليار درهم.

ويتضح من خلال الأرقام أن شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، والبالغ قيمتها 125.8 مليار درهم، في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018، شكلت 44% تقريباً من إجمالي احتياطياتها، في حين سجل 42.9%، وبقيمة 121.8 مليار درهم، لصالح بند الاحتياطي الإلزامي، ونحو 13.1%، وبقيمة 35.8 مليار درهم، تحت بند صافي الحسابات الجارية.

وتلزم تعليمات مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بحد أدنى لكفاية رأس المال، الشق الأول بما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وكذلك ألا تقل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وذلك على نحو ينسجم مع معايير "بازل 3".