جودة السندات الخليجية تعزز الطلب الآسيوي عليها

ذكر تقرير نشرته بلومبيرغ أن السندات الشرق أوسطية عالية التصنيف تعزز مكانتها ملجأ لمستثمري السندات الآسيويين في غمرة الاستعداد لتأثير العقوبات الأميركية في مناطق أخرى، والحرب التجارية مع الصين.

وكانت كل من شركة "يو أو بي لإدارة الأصول"، وبنك سنغافورة المحدودة وضعا ثقلهما على السندات الخليجية خلال العام، بحسب صحيفة البيان.

وكان المستثمرون باعوا السندات الخليجية بسبب هبوط أسعار النفط، ومقاطعة قطر، والسياسة الخارجية، في الوقت الذي انخفض فيه العائد على سندات مجلس التعاون الخليجي المصنفة استثمارياً منذ أن وصلت إلى ارتفاع 2010 في نوفمبر، والآن يتم تداولها بسعر مساوٍ للسندات الآسيوية عالية التصنيف طبقاً لمقاييس بلومبيرغ باركليز.

وأوضح التقرير أن الإدراك المتزايد لجودة ائتمانية أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، مقرونة بحقيقة أن السعودية هي أكبر مصدر للسندات الدولارية بين الأسواق الناشئة في 2017-2018، أسهم في إعادة جذب المستثمرين.