بنك الراجحي يبحث اندماج إحدى شركاته مع "MIDF" الماليزية

أعلن " #مصرف_الراجحي " دخوله في مفاوضات لبحث إمكانية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة "الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة - ماليزيا"، وMalaysian Industrial Development Finance BHD (MIDF)، وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي).



وأشار، في بيان على موقع "تداول"، إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فسيكون خاضعاً لعدد من الشروط، ومن ذلك الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون لهذا الاندماج أثر جوهري على القوائم المالية للمصرف، كما لا يوجد تعامل لأطراف ذات علاقة في هذا الاندماج المقترح.