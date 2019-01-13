بيت التمويل الكويتي يخطط لبيع أصول بـ 120 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي في #بيت_التمويل_الكويتي "بيتك" مازن الناهض، إن البنك يخطط للتخارج من أصول تتراوح قيمتها بين 100 إلى 120 مليون دينار خلال العام الحالي.

وأضاف الناهض لصحيفة الراي إن من أبرز الأصول التي يخطط البنك للتخارج منها المقر الرئيسي لوحدة البنك في #ماليزيا إضافة إلى حصته في شركة #كويت_إنرجي .

وأوضح "الناهض" أن "بيتك" يهدف إلى التخارج من الشركات غير المرتبطة بالعمل المصرفي الأساسي، حيث تفرض المتطلبات الجديدة للمعايير المحاسبية تخفيض الانكشاف على #الاستثمارات والضمانات العقارية ضمن حساب كفاية رأس المال.