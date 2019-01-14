مصر: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر من عام 2016، لافتًا إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 30% في يوليو عام 2017.

وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بالقاهرة، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في العام المالي (2017 – 2018)، مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي (2015 – 2016).

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، وكذلك انخفاض معدل العجز المالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017 -2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري إلى -2.4% في العام المالي 2017 -2018 من -6.1 % في العام المالي 2016 - 2017.