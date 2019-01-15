أرباح "JP Morgan" تقفز 67% في الربع الرابع

أظهرت نتائج أعمال جيه.بي مورغان تشيس آند كو اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبته 67 %في أرباح الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، حين جنب البنك مخصصات قيمتها 2.4 مليار دولار بسبب إصلاح في قانون الضرائب الأميركي.

وذكر أكبر بنك أميركي من حيث الأصول أن صافي ربح البنك ارتفع إلى 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 4.23 مليار دولار أو 1.07 دولار للسهم قبل عام، وفق ما ورد في "رويترز".

وكان محللون توقعوا ربحا قدره 2.20 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وأعلن بنك سيتي غروب المنافس أمس الاثنين عن ارتفاع نسبته 14% في الأرباح الفصلية المعدلة، بما يفوق التوقعات، بدعم من تخفيضات في التكلفة في الأساس.