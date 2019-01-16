لأول مرة..الأرباح السنوية لـ"ENBD" تخطت 10 مليارات درهم

ارتفعت أرباح #بنك_الإمارات_دبي_الوطني، الذي يعتبر أكبر بنك من حيث الموجودات في دبي، إلى 10 مليارات درهم (180.7 فلس/للسهم) بنهاية عام 2018، وبنسبة 20% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2017، للمرة الأولى في تاريخ البنك.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 17.40 مليار درهم، مقابل 15.46 مليار درهم خلال عام 2017، بالإضافة إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية إلى 1748.2 مليون درهم مقارنة بـ 2228.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصف محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، في مقابلة مع "العربية" أرباح البنك مقارنة مع رأسماله بأنها نقطة إيجابية تسحب نجاحاً للإدارة.

وقال إن سهم البنك يتداول تحت قيمته الدفترية قليلا، موضحا أن القيمة الدفترية تشير إلى 9.45 درهم فيما يتداول سهم "الإمارات دبي الوطني" عند حوالي 9.1 درهم. وقال إن زيادة توزيعات الأرباح النقدية هي السبيل المؤثر في دعم سعر السهم مستقبلا.

وارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 8% لتصل إلى 2.4 مليار درهم.

وجاءت النتائج قريبة من متوسط توقعات المحللين، البالغة مليارين وأربعمئة وثلاثين مليون درهم.

وخلال العام 2018، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بواقع 0.3% ليصل إلى 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.748 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 22% مقارنة بالعام 2017، مدعومة بتحصيلات بقروض ما قبل الدمج.

وبحسب بيان المصرف، على سوق دبي المالي، فقد ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 و7% على التوالي خلال العام 2018. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند 94.3%. وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة وهي الآن عند حدود 195.3%.