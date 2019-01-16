ارتفاع أرباح بنك أوف أميركا الفصلية لأكثر من 3 أمثالها

أظهرت نتائج أعمال #بنك_أوف_أميركا أن أرباحه ارتفعت لأكثر من أمثالها في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام حين تحمل رسوما بقيمة 2.9 مليار دولار تتصل بتغييرات في قانون الضرائب الأميركي.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 7.04 مليار دولار أو 70 سنتا لكل سهم في الربع الأخير المنتهي يوم 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.08 مليار دولار أو 20 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان محللون يتوقعون أن يحقق البنك في المتوسط 63 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وزادت الإيرادات 11% إلى 22.7 مليار دولار.