حاكم المركزي: ارتفاع الودائع اللبنانية 3.5% في 2018

قال حاكم #مصرف_لبنان_المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء، إن الودائع المصرفية اللبنانية ارتفعت 3.5 % في 2018، مضيفا أن البنك المركزي يهدف للحفاظ على سعر صرف الليرة مستقرا في 2019.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحافي، إن الأمر الملحوظ هو أن الزيادة في #الودائع كانت في ودائع العملات الأجنبية، بينما ظلت ودائع الليرة اللبنانية مستقرة دون تغيير في مستواها، مشيرا إلى أن نسبة الدولرة بلغت 70% في السوق اللبنانية.

وأضاف أن الهدف في 2019 سيتمثل دائما في تحقيق الاستقرار لسعر صرف #الليرة_اللبنانية، موضحا أن توقعات المركزي لأسعار الفائدة مستقرة.