البنك الأهلي..كيف يدعم المشاريع الكبرى في ظل رؤية 2030؟

انطلاقاً من دعمه لرؤية السعودية 2030، يواصل #البنك_الأهلي دعم المشروعات الكبرى والمبادرات الحكومية.

ويظهر ذلك من خلال محفظة تمويل الشركات التي بلغت 157 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، التي شملت قطاعات عدة منها النفط والغاز والبتروكيماويات، بجانب مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه بجانب المطارات والموانئ.

وتزداد مساهمة البنك الأهلي في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد المملكة، وفي مقدمتها تمويل عدة مشاريع في مجالات النفط والصناعات البتروكيماوية والتعدين بقيمة تتجاوز 23.8 مليار ريال.

وتساهم الذراع التمويلية للبنك في العديد من مشاريع البنية التحتية والكثير من الصفقات في قطاعات الطاقة والمياه وقطاع النقل الجوي بقيمة تفوق 20 مليار ريال.

هذا إضافة إلى تمويل الجزء الأكبر لإنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة بـ 1.6 مليار ريال.

كما ساهم البنك في تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الصحية والاتصالات والصناعة، وغيرها من قطاعات الضيافة والتجزئة إضافة إلى الترفيه بقيمة تفوق 10.5 مليار ريال.

وفي قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يستحوذ البنك الأهلي على حصة تمويلية تصل 22.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبعدد عملاء يتجاوز الستة آلاف ومئة عميل.

كما يتصدّر البنك الأهلي المصارف المشاركة في "برنامج كفالة" بإجمالي تسهيلات ممنوحة بلغت 7.6 مليار ريال تمثل نسبة 32% من إجمالي ما تم منحه من جميع جهات التمويل في المملكة.

وتصدّر #NCB المصارف المشاركة كافة في "كفالة" من حيث عدد المنشآت التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 وبنسبة 29%.

وتنشط محفظة التمويل لدى البنك في أحد أكثر #القطاعات_السعودية نموا.. بقيمة تمويل تتجاوز 23 مليار ريال لقطاع الإسكان والتمويل العقاري من خلال تقديم حلول تمويلية لنحو 33 ألف أسرة سعودية بمختلف مناطق المملكة.

وقام البنك أيضا بدعم وتمويل مشاريع تتجاوز المليار ريال ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان ومنها برنامج سكني/وبرنامج وافي.

كل ذلك ضمن استراتيجية توسعية للبنك الأهلي تهدف لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص من خلال فتح آفاق متنوعة للمشاركة في تمويل المشاريع الجديدة المستهدفة.