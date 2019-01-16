مصدر:أبوظبي الأول يجمع 850 مليون دولار من إصدار للسندات

جمع بنك #أبوظبي_الأول 850 مليون دولار من إصدار للسندات الإسلامية، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية لرويترز.

وتحمل الصكوك المصدرة لأجل 5 سنوات فائدة تبلغ 130 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة mid-swaps بانخفاض قدره 20 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي.

وكان من المتوقع أن يجمع البنك 750 مليون دولار من خلال عملية الإصدار، ولكن تمت زيادة هذا المبلغ لاحقا بمقدار 100 مليون دولار مع ارتفاع الطلبات بأكثر من 2.8 مليار دولار على هذه السندات.

يُذكر أن بنك أبوظبي الأول هو أول بنك في الخليج يدخل سوق الصكوك الدولية هذا العام.