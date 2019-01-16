"سامبا" تحقق أرباحاً قياسية.. 5.5 مليار ريال بـ2018

حققت مجموعة "سامبا" السعودية أرباحا قياسية في العام 2018 عند 5.5 مليار ريال بنمو 10%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس المصرف.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، نمت أرباح مجموعة سامبا 16% في الربع الرابع من العام 2018 إلى 1.4 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 10% نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 7.3%، وزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وفي المقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 8.4%، ويرجع ذلك لانخفاض نفقات الرواتب والاستهلاك وتكلفة الائتمان بالإضافة إلى مصاريف عمومية وإدارية.