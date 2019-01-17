نمو أرباح "الكويت الوطني" 17% بالربع الأخير من 2018

ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الرابع من العام الماضي بـ17% إلى 98.31 مليون دينار أي ما يعادل 323 مليون دولار؛ مقابل أرباح بنحو 83.96 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2017، بنمو نسبته 17.1%.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، زادت أرباح العام الماضي بنحو 48.35 مليون دينار، حيث سجل البنك أرباحا في العام 2017 بقيمة 322.36 مليون دينار.

وكانت أرباح "الوطني" ارتفعت 14.3% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 272.4 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 238.4 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2017.