"المركزي القطري" يبيع سندات خزانة بـ5 مليارات ريال

قال #مصرف_قطر_المركزي ، على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إنه باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات ريال قطري (1.4 مليار دولار)، بعائد 4.25 %.

وكان المستثمرون باعوا #السندات_الخليجية بسبب هبوط أسعار النفط، ومقاطعة قطر، والسياسة الخارجية، في الوقت الذي انخفض فيه العائد على سندات مجلس التعاون الخليجي المصنفة استثمارياً، والآن يتم تداولها بسعر مساوٍ للسندات الآسيوية عالية التصنيف طبقاً لمقاييس بلومبيرغ باركليز.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" أن الإدراك المتزايد لجودة ائتمانية أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، مقرونة بحقيقة أن السعودية هي أكبر مصدر للسندات الدولارية بين الأسواق الناشئة في 2017-2018، أسهم في إعادة جذب المستثمرين.