"دبي الإسلامي" يُصدر صكوكاً بـ750 مليون دولار

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لبنك #دبي_الإسلامي أن البنك بدأ، أمس، جمع 750 مليون دولار من الطرح بعائد قدره 6.25%.

وتلقى البنك طلبات اكتتاب في #الصكوك بقيمة تزيد على 3.4 مليار دولار، وفقاً للوثيقة. وتهدف الصكوك إلى تعزيز رأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي صكوك دائمة بما يعني عدم وجود موعد استحقاق لها، وغير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات.

وجرى تفويض بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، المتوقع أن تزيد قيمتها على 500 مليون دولار.