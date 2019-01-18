البنك الأفريقي للتنمية: النمو غير كاف لتوسيع قوة العمل

قال البنك الأفريقي للتنمية إن نموا اقتصاديا سنويا قويا لأفريقيا عند حوالي 4% في الأعوام القادمة سيظل بطيئا جداً لخلق عدد كاف من الوظائف لقوة العمل التي تتزايد بسرعة في القارة.

وفي التقرير السنوي لتوقعاته للقارة، رحب البنك بتعاف تدريجي من مستوى متدن في 2016 جعل النمو يتناقص إلى 2.1% فيما يرجع جزئيا إلى هبوط حاد في أسعار النفط والجفاف.



وقال البنك إن النمو من المتوقع أن يتسارع إلى 4% في 2019 وإلى 4.1% في 2020 من 3.5% في 2018.



لكنه حذر قائلا "النمو المتوقع في الأجل المتوسط والبالغ 4% غير كاف لإحداث تغيير ملموس في التوظيف والفقر".



وقال التقرير نقلا عن بيانات للاتحاد الأفريقي إن من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في سن العمل في أفريقيا بحوالي 40% من 705 ملايين في 2018 إلى مليار تقريبا بحلول 2030.



وأضاف قائلا "نصف الوافدين الجدد فقط إلى قوة العمل سيجدون وظائف، ومعظم الوظائف ستكون في القطاع غير الرسمي. هذا يعني أن ما يقارب 100 مليون من الشبان قد يكونون بدون وظائف".



وقال التقرير "يجب عمل المزيد لتشجيع الشركات الكبيرة على اقامة انشطة في أفريقيا ومساعدة الشركات الصغيرة على النمو من خلال إزالة معوقات مثل ضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي والفساد".