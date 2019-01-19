تركيا.. انسحاب استثمارات بـ 715 مليون دولار في 3 أسابيع

قال محللون في #دويتشه_بنك إن مشاكل الاقتصاد والأسواق المالية في #تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وأضافوا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18 في المئة من أدوات الدين بـ #الليرة_التركية، وهو ما يعادل حوالي 20 مليار دولار أميركي.

واستخدم دويتشه بنك أيضا أرقاما من #البنك_المركزي_التركي لإظهار أن 715 مليون دولار جرى سحبها من تركيا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو أكبر مبلغ منذ مايو أيار الماضي عندما بدأت الليرة هبوطا حادا أمام الدولار.