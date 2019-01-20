أرباح سنوية "تاريخية" للبنوك الكويتية في 2018

بدأت #البنوك_الكويتية الأسبوع الماضي في الإعلان عن نتائجها السنوية، حيث كشف بنكا الكويت الوطني وبوبيان عن أعلى أرباح تاريخية لكليهما، حيث حقق الوطني 371 مليون دينار أي نحو 1.15 مليار دولار بنمو 15% مع توصية بتوزيعات سنوية عند 35% نقدا و5% منحة.

كما أعلن #بوبيان ، وهو بنك تابع لمجموعة الوطني عن 56 مليون دينار بنمو 18%، مع توصية من المجلس بتوزيع 8% نقدا و5% منحة.

وفصليا، ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الرابع من العام الماضي بـ17% إلى 98 مليون دينار، أي ما يعادل 323 مليون دولار.

كما نمت أرباح بنك بوبيان بنسبة 17% إلى نحو 16 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي.