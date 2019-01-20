الرئيسة التنفيذية لـ"سامبا": 175% تغطية تعثر القروض

وصفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة #سامبا_المالية، رانيا نشار، العام 2018 بأنه "كان عاماً مميزاً زادت فيه الأرباح أكثر من 10% بالنسبة للمجموعة.

وشرحت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا في مقابلة مع "العربية" أبرز أسباب تحقيق هذه النتائج القوية، وبشكل أساسي "تنفيذ استراتيجية أعمالنا وتناسق في الأداء بين جميع قطاعات الأعمال والمنتجات".

ومن بين الأسباب أيضاً "التحسن في صافي دخل العمولات الخاصة التي ارتفعت بأكثر من 7%" بجانب "عمل إعادة توازن لمحافط الأصول، والذي أدى إلى أن تكون العوائد أفضل للأصول".

كما تحدثت عن "ضبط تكلفة التمويل، والسيطرة على مصروفات العمليات (Cost of Credit) ووفرنا أكثر من 4%".

وبسؤالها عن معدل تغطية القروض غير المنتظمة السداد أو المتعثرة، قالت النشار إن النسبة تبلغ "175% من نسبة التغطية لهذا النوع من القروض".

وأشارت إلى عمل البنك وفق "أفضل الاستراتيجيات في إدارة المخاطر، وأفضل المعايير الدولية، ووجود احتياطيات كافية ورأسمال كافٍ، بجانب التصرف بحكمة في إضافة مخصصات كافية لضمان جودة الأصول".

وحول نظرتها المستقبلية، توقعت نشار أن "تتعافى أسعار النفط في 2019 في ضوء قرارات خفض الإنتاج المعدومة من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط #أوبك في ضوء التطورات الإيجابية".

كما تحدثت عن "فك بعض القيود على السياسات المالية على خلفية تحسن أسعار النفط واستمرار تركيز الحكومة على التوحيد المالي في السعودية المدعوم بإصدارات الديون المحلية والأجنبية، وتحسن النشاط الاقتصادي بوجه عام".

وكانت مجموعة "سامبا" السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تحقيق أرباح قياسية في العام 2018 عند 5.5 مليار ريال بنمو 10%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس المصرف.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، نمت أرباح مجموعة سامبا 16% في الربع الرابع من العام 2018 إلى 1.4 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 10% نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 7.3% وزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وفي المقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 8.4%، ويرجع ذلك لانخفاض نفقات الرواتب والاستهلاك وتكلفة الائتمان إضافة إلى مصاريف عمومية وإدارية.