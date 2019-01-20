NBK: الأرباح "التاريخية" تعود لنمو الإيرادات التشغيلية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة #بنك_الكويت_الوطني عصام الصقر في مقابلة مع "العربية"، إن بنك الكويت الوطني حقق أعلى أرباح تاريخية للمصرف في العام 2018، حيث نمت الأرباح السنوية بنسبة 15% إلى 371 مليون دينار أي نحو 1.15 مليار دولار مع توصية بتوزيعات سنوية عند 35% نقدا و5% أسهم منحة.

وأرجع الصقر السبب في ذلك إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي ليبلغ 883 مليون دينار ما يعادل 2.9 مليار دولار.

وهذا يؤكد، بحسب الصقر، نجاح استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى "مساهمة فروعنا الخارجية بنسبة 30%، وتمكن #بنك_بوبيان (الذراع الإسلامية للبنك) في رفع مساهمته في صافي الربح للمجموعة إلى نسبة 9%.

وعن نمو محفظة الإقراض بنسبة 9% على أساس سنوي ونظرته لعام 2019 قال: "إن وتيرة ترسية المشاريع الحكومية هي المحرك الأساسي لنشاط إقراض القطاع الخاص وهذا مقياس مهم لوتيرة نمو الائتمان، وبما أن بنك الكويت الوطني هو أكبر مقرض للمشاريع الحكومية الضخمة، لذا نأمل أن يكون عام 2019 هو عام ترسية المزيد من المشاريع التي ستنعكس إيجابا على أرقامنا".

من جهة أخرى، لفت الصقر إلى التحسن الملحوظ في حجم التداول في السوق الكويتية مدفوعاً بالجهود المبذولة من خلال فريق عمل البورصة وهيئة أسواق المال.

وتابع: "ما رأيناه من ترقيات للسوق ودخول المستثمر الأجنبي هو دليل على نجاح تلك الجهود في تعزيز تنافسية السوق الكويتية".