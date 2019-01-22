السعودية تبيع صكوكاً بـ7 مليارات ريال في إصدار شهري

أصدرت وزارة المالية السعودية صكوكاً محلية بقيمة 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، في إطار برنامج إصدار شهري.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أصدرت أيضاً ما قيمته 1.725 مليار ريال من الصكوك عن طريق إعادة فتح إصدار سابق بيع للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.

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وأعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01)، وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09)، تحت برنامج #صكوك حكومة المملكة العربية #السعودية بالريال.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.