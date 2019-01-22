حلول تمويلية متنوعة من "الأهلي التجاري" للتمويل العقاري

يواصل البنك #الأهلي_التجاري عقد شراكات مع وزارة الإسكان السعودية من خلال مبادرات وبرامج صندوق التنمية العقاري بهدف توفير التمويل اللازم لتمكين المواطنين السعوديين من شراء مسكنهم.

وتشهد محفظة التمويل العقاري لدى #الأهلي نموا متسارعا بلغ 17%، العام الماضي خاصة مع طرحه منتجات وحلول تمويلية تناسب فئات سعودية مختلفة.

وقد غيرت التطورات المتلاحقة التي شهدتها السوق العقارية وقطاع تمويل وحدات #الإسكان ملامح السوق بوضع بدائل وخيارات عدة أمام المواطن لانتقاء مسكنه لكن تبقى الحلول التمويلية، مزايا سهولة الإجراءات وأنظمة السداد المعايير الأكثر جذبا، وذلك بالرغم من تزايد المنافسة.

وتتنوع خيارات التمويل لدى البنك الأهلي بالشركة مع وزارة الإسكان من خلال مبادرات #صندوق_التنمية_العقاري التي اتسمت بالوضوح وسرعة الإجراءات وتوافقها مع واقع وإمكانيات المواطنين حيث ترتبط أنظمة البنك بنظام صندوق التنمية العقاري لتوفير الحلول التمويلية وبرامج مبتكرة للدعم السكني.

وتشمل قائمة الحلول والبرامج التمويلية التي يوفرها البنك الأهلي منتج البناء الذاتي ومنتج الشراء على الخارطة وغيرها الكثير لدى أنظمة الأهلي، مثل برنامج ضمانات عقود التمويل العقاري الذي يساعد متدني الدخل، وكذلك برنامج القرض الحسن لتمويل الدفعة المقدمة للعسكريين.

وتشهد محفظة التمويل لدى البنك الأهلي نموا متسارعا في قيمة قروض الإسكان بلغ 17% خلال عام 2018 مقارنة مع فترة عام 2017 ، وذلك مع نمو البرامج التحفيزية المختلفة من قبل الحكومة و منها برامج الإسكان التي تلقى اهتماما بالغا ضمن الرؤية الوطنية 2030 وإحدى ركائزه الأساسية.