هل يشهد عام 2019 اندماج بنكي الأهلي والرياض؟

يعد #البنك_الأهلي_التجاري أكبر المصارف السعودية من حيث الأصول، وقد يكون 2019 عاماً مفصلياً في مسيرته التي تجاوزت 60 عاماً.

فاندماجه المحتمل مع #بنك_الرياض سيخلق أحد أكبر البنوك في المنطقة، بأصول تقارب 700 مليار ريال، وسيصبح لديهما معا أكبر شبكة فروع بلا منازع.

لكن الاندماج يحمل تحديات كثيرة، ويتطلب استثمارات إضافية في الرقمنة والتدريب، قبل أن تبدأ فوائده بالانعكاس إيجاباً على الإيرادات وخفض التكاليف. فإغلاق بعض الفروع المتقاربة قد يكون بطيئاً تفادياً لتسريح الموظفين.

ويتمتع البنك الأهلي التجاري بميزانية قوية ومستويات صحية من السيولة، وبمعدل مرتفع من القروض إلى الودائع، لكن نسبة الودائع تحت الطلب تعد مرتفعة، وربما يستفيد على هذا الصعيد من خبرة بنك الرياض في تنمية الودائع طويلة الأجل.

وخارجياً، لدى الأهلي التجاري تواجد في تركيا يعرضه لتقلبات الليرة، فيما قد تضغط العوامل الجيوسياسية وأي تراجعات بأسعار النفط تحديات قائمة.