"يو.بي.إس" يسجل تراجعاً في أرباحه وسط "ظروف قاسية"

سجل بنك "يو.بي.إس" في نتائج أعلنها اليوم الثلاثاء، ربحاً بلغ 862 مليون دولار قبل خصم الضريبة في الربع الأخير من العام الماضي، متأثراً بتباطؤ في نشاط إدارة الثروة وضعف الأرباح في بنك الاستثمار التابع له.

وعلى أساس معدل، هبط ربح الربع الأخير قبل خصم الضرائب إلى 860 مليون دولار، في ظل ظروف وصفها الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي بأنها "قاسية على نحو غير مسبوق في التاريخ".

وشهد البنك السويسري، الذي يدير أكثر من تريليوني دولار من ثروة العالم، نزوحاً لتدفقات نقدية جديدة صافية بقيمة 7.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وبالنسبة للعام كاملاً، ارتفعت الأرباح إلى 4.897 مليار دولار من 969 مليون في 2017، حيث تأثرت النتائج جراء سداد مبلغ 2.9 مليار فرنك نتيجة إصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة.

وكان خمسة محللين توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" ربحاً صافياً بـ4.906 مليار دولار في عام 2018.