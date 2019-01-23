"بيتك" والأهلي المتحد يحسمان الاندماج وسعر التبادل غداً

بعد أشهر من الانتظار، يرتقب أن يحسم مجلس إدارة كل من بنكي بيت التمويل الكويتي "بيتك" والأهلي المتحد (البحريني)، غداً الخميس، ملف الاندماج بينهما، حيث أعلن البنكان أنهما سيجتمعان لاتخاذ قرار بخصوص الاندماج وتحديد سعر التبادل.

وقال #بيتك في إفصاح للبورصة الكويتية أمس الثلاثاء، إن مجلس الإدارة سوف يجتمع بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة تقارير المستشارين العالميين المستقلين "إتش إس بي سي" و"كريدي سويس"، الخاصة بدراسات التقييم والسعر العادل المقترح لتبادل الأسهم بين البنكين، واتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن.

كما أكد #الأهلي_المتحد في إفصاح مستقل للبورصة، أن مجلس إدارة البنك عزم على عقد اجتماعه يوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، للنظر في تقريري التقييم المعدين من قبل البنكين الاستثماريين، واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.