4 بنوك في دبي ترفع أرباحها السنوية إلى 13.2 مليار درهم

ارتفعت الأرباح المجمعة لأربعة بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي، إلى 13.2 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبته 17.5% مقارنة مع عام 2017.

وجاء النمو الكبير الذي سجلته البنوك التي شملها الرصد "الإمارات دبي الوطني والمشرق والإمارات الإسلامي ومصرف عجمان"، رغم حالة التباطؤ التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية عالمياً ومن ضمنها القطاع البنكي.

وكانت الأرقام التي يصدرها #مصرف_الإمارات_المركزي أظهرت مؤشرات إيجابية عن أداء الجهاز المصرفي المحلي، وعلى نحو فاق توقعات الكثير من المحللين، الأمر الذي عززه النمو المسجل في ربحية البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية عن عام 2018.

ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى مستويات قياسية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمتها 2.85 تريليون درهم.

وبالعودة إلى تفاصيل البيانات المالية التي أعلنتها بعض البنوك المدرجة في سوق دبي المالية، فقد قفز صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 10.04 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع 8.345 مليار درهم في عام 2017.

وجاءت الزيادة في ربحية البنك بدعم من ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 17.40 مليار درهم خلال 2018، مقابل 15.46 مليار درهم في عام 2017، بالإضافة إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية إلى 1.748 مليار درهم مقارنة مع 2.228 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك ارتفع صافي أرباح بنك المشرق إلى نحو 2.1 مليار درهم مع نهاية 2018، مقارنة مع 2.05 مليار درهم في 2017 وسط انخفاض بنسبة تجاوزت 17% في مخصصات القروض المتعثرة، وفقاً لما أعلنه البنك.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات الإسلامي إلى 925 مليون درهم تقريباً خلال 2018، بزيادة نسبتها 32%، مقارنة مع 702 مليون درهم خلال 2017، في حين ارتفع صافي أرباح مصرف عجمان من 132 مليون درهم إلى 170 مليون درهم في فترة الرصد ذاتها.

يشار إلى أن أرباح 19 بنكاً إماراتياً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بلغت 38.2 مليار درهم عن عام 2017، مقارنة مع نحو 35.67 مليار درهم في 2016.