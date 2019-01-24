مصر تسدد ديوناً بـ 14.7 مليار دولار هذا العام

أظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، أن مصر ستقوم بتسديد ديون تقدر بنحو 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح البنك #المركزي_المصري في تقرير حديث أن #مصر سوف تسدد أكثر من 8.5 مليار دولار للسعودية والكويت والإمارات خلال عام 2019، لتمثل نحو 57% من قيمة الديون الخارجية المخطط سدادها خلال العام الجاري.

وبداية الشهر الجاري، أعلن البنك المركزى المصرى، أن حجم أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2018، تراجعت إلى نحو 42.551 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2018، حيث سجلت 44.513 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 1.962 مليار دولار ونسبته 4.4%.

ووفقاً لهذه البيانات فإن إجمالي الديون المستحقة على مصر خلال العام الجاري، والتي تبلغ نحو 14.7 مليار دولار توازي 34.5% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي بلغ وفقاً لبيانات المركزي المصري نحو 42.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي، أن مصر ستقوم بتسديد ديون بقيمة إجمالية تبلغ نحو 14.737 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث سيتم سداد نحو 6.129 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، ونحو 8.608 مليار دولار خلال النصف الثاني.

وأشار إلى أن مصر ستقوم بسداد نحو 8.573 مليار دولار خلال العام الجاري لـ3 دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات.

وأوضح المركزي المصري أنه سيتم سداد نحو 892.45 مليون دولار للسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، و5.153 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2019.

كما ستسدد مصر للإمارات 1.090 مليار دولار في النصف الأول، ونحو 78.19 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن مصر سوف تسدد نحو 1.349 مليار دولار لدولة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، ونحو 8.48 مليون دولار خلال النصف الثاني.

وشدد التقرير على أن الدين الخارجي لمصر لا يزال ضمن الحدود المتحكم بها، حيث إن 86.7% منه عبارة عن ديون طويلة المدى.

وأوضح تقرير المركزي المصري أن الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 17.2% مقارنة بنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.