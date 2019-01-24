"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ3 بنوك لبنانية

أعلنت وكالة "موديز" أنها خفضت التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك لبنانية، إلى (Caa1) من (B3)، وتعني درجة مخاطرة عالية.

وقالت #موديز، في بيان صادر أمس الأربعاء، إنها خفضت التصنيف لثلاثة بنوك لبنانية، وهي "بنك عودة"، و"بلوم"، و"بيبلوس".

ومساء الاثنين الماضي، خفضت "موديز" التصنيف السيادي للبنان إلى (Caa1)، وتعني درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة إن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى (Caa1) يعكس تزايد المخاطرة، كما أن استجابة الحكومة لزيادة مخاطر السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة الديون، التي قد تشكل تخلفاً عن السداد.

وفي وقت سابق من يناير، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن وزارته تُعد خطة تصحيح مالي من أجل تجنب "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمر النزيف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة.

ويواجه #لبنان أزمة في تصاعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، واستمرار فشل تشكيل حكومة في البلاد منذ عدة شهور، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 83.8 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 5.4% عن أرقام نهاية 2017.

ويقدر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 149.5%، نهاية سبتمبر 2018، صعوداً من 146.8% بنهاية 2017.