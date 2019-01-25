المركزي الأوروبي قلق من ضعف النمو الاقتصادي

اتجه#اليورو إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح.

وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان #البنك_المركزي_الأوروبي سيكون قادرا على رفع #أسعار_الفائدة هذا العام. وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار.

واستقر اليورو على نطاق واسع يوم الجمعة عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في شهرين، والذي بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس.

وارتفع #الاسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا يوم الجمعة بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقاد التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترليني إلى الارتفاع 0.4 بالمئة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع الاسترليني بنحو 1.8 بالمئة هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل #سلة_عملات كبرى، فقد هبط 0.2 بالمئة إلى 96.41 نقطة.