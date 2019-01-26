بنوك اليورو تخفض ديوناً متعثرة بـ 34 مليار دولار

خفضت البنوك الكبرى في منطقة #اليورو قروضا لم تُسدد بنحو 30 مليار يورو (33.97 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، في مؤشر جديد على أن الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي على البنوك لكي تنقي ميزانياتها تؤتي ثمارها.

ويريد البنك المركزي الأوروبي أن تبيع البنوك #الديون_المتعثرة التي ورثتها من #الركود الماضي، أو تجنب لها مخصصات حتى يكون بمقدورها التركيز على تقديم ائتمان جديد وأن تكون مستعدة على نحو أفضل للتصدي لأي تراجع جديد.

وتُظهر بيانات #البنك_المركزي_الأوروبي أن القروض والسلف المتعثرة التي تحوزها بنوك منطقة اليورو الكبرى، البالغ عددها 107 بنوك، انخفضت إلى 627.7 مليار يورو (715.5 مليار دولار) أو ما يعادل 4.17 بالمئة من الإجمالي، في الربع الثالث من العام الماضي.

ويمثل ذلك انخفاضا من 657.15 مليار يورو، أو 4.40 بالمئة من الإجمالي، في نهاية الربع الثاني.