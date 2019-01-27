الحجرف: تكوين بنوك قوية عبر الاندماج مهم للاقتصاد

قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف في لقاء مع "العربية" على هامش #منتدى_دافوس، إن الحكومة

تنظر بإيجابية إلى اندماج "الأهلي" البحريني و"بيتك"، إذا كانت له قيمة مضافة للمال العام، مؤكداً أن العملية ما زالت في بداية الطريق وتحتاج لوقت.

وأشار الحجرف إلى أن الحكومة الكويتية من خلال ملكيتها في المصرفين عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت منذ البداية أنها ستعتمد على ما تظهره الأرقام.

وأضاف وزير المالية الكويتي أن عملية الاندماج تأتي في سياق سلسلة من الاندماجات المصرفية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن تكوين مصارف كبيرة وقوية مهم لأي اقتصاد.

وقال: "مازلنا في بداية الطريق، ومازال أمامنا الكثير من الدراسات التي يجب أن تجرى والكثير من الأرقام التي يجب أن تحلل وتقاس، لكي نتخذ قراراً ومن بعده الحصول على موافقات الجهات المعنية داخل وخارج الكويت"، مضيفاً: "المشروع سيستغرق وقتاً".