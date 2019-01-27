بدء اندماج "بيتك-الأهلي".. لتكوين سادس أكبر مصرف خليجي

بعد نحو سنتين من انتظار حسم ملف اندماجهما، اتفق بنكا #بيت_التمويل_الكويتي و"الأهلي المتحد" البحريني على سعر أولي لتبادل سهمي البنكين عند 2.3 سهم من "المتحد" مقابل سهم واحد من "بيتك".

الكيان الجديد مرشح أن يكون سادس أكبر بنك خليجي بأصول تقارب 94 مليار دولار.

سيكون مسار الاندماج على الشكل الآتي:

•أخذ الموافقة المبدئية من البنوك المركزية وجهات الاختصاص لفتح الدفاتر وإجراء الفحص النافي للجهالة.

•تقديم تقرير نهائي لمجالس الإدارات للموافقة على السعر النهائي.

•إذا كان السعر النهائي مختلفا عن السعر الأولي، يتم رفع تقرير إلى مجلس إدارة البنكين للموافقة على السعر النهائي.

•يتم مخاطبة البنوك المركزية لأخذ موافقتها النهائية.

• ثم دعوة الجمعيات العمومية للمصرفين للموافقة أو رفض العرض.

قد يستغرق الوقت الزمني، الذي يحتاجه البنكان للانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة والموافقة على السعر النهائي، بين 4 إلى 6 شهور، بحسب إفادة مصادر مسؤولة في البنك للعربية، وذلك مع استثناء الوقت الذي ستستغرفه الموافقات الرسمية.

وبخصوص الفترة الزمنية للاندماج الفعلي ستكون على مراحل، نظرا للحاجة إلى تحويل #بنك_الأهلي_المتحد البحريني إلى إسلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 45% من أصول المتحد إسلامية حاليا، باعتباره يملك الأهلي المتحد الكويتي، وسيستغرق تحويل النسبة المتبقية بين عامين إلى 3 أعوام.

ويأتي اندماج "بيتك" في ظل توجه البنوك الخليجية نحو إنشاء كيانات مصرفية عملاقة، وكان آخرها قبل أسابيع قليلة مباحثات اندماج لخلق ثالث أكبر مصرف في الخليج بين بنكي الأهلي التجاري والرياض بـ182 مليار دولار، وقبلها كان اتفاق اندماج بين البنك الأول وبنك ساب، وأيضا مفاوضات الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.