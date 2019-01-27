22.7 مليار ريال قيمة تمويل "الأهلي" للمنشآت الصغيرة

يستحوذ البنك الأهلي على حصة ضخمة ضمن مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي، بلغت حوالي 22.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وانعكس ذلك بقفزة كبيرة في عدد العملاء لدى البنك الذي تخطى 6100 عميل بنهاية سبتمبر الماضي.

كما تصدّر #البنك_الأهلي البنوك المشاركة ضمن #برنامج_كفالة، الذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة معوقات التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها.

وضمن استراتيجيته في التوسع والانتشار، استطاع البنك الأهلي زيادة مساهمته في برنامج "كفالة" لتصل حصة البنك السوقية في عدد الكفالات إلى 41% منذ انطلاق البرنامج عام 2006.

كما قفزت قيمة التمويلات التي منحتها البنوك مجتمعة بضمان برنامج "كفالة" حاجز الـ22.5 مليار ريال، وذلك منذ انطلاق البرنامج قبل نحو 12 عاماً، وحتى نهاية يونيو من عام 2018، وقد بلغ نصيب "الأهلي" منها نحو 7.5 مليار ريال.

وتجاوز عدد الكفالات 9400 كفالة، ليقفز بذلك عدد المنشآت التي استفادت من تمويل البنك الأهلي ضمن "كفالة" منذ انطلاقه إلى أكثر من 3400 منشأة.

ومع المستقبل الواعد لهذا القطاع وفق خطة السعودية لزيادة نسبة تمويل هذه المنشآت من 5% حالياً من التمويل الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، يواصل "الأهلي" تعزيز استراتيجيته لكفاءة وأداء المحفظة الائتمانية لخدمة هذه الشريحة من العملاء، عبر اختيار مواقع متميزة لمراكز خدمتهم، التي وصل عددها إلى 18 مركزاً، عبر فريق متخصص لخدمة هذه الشريحة.