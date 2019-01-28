هيرميس: تقييم صفقة "بيتك" و"الأهلي المتحد" عادل

قالت مجموعة "هيرميس" إن تقييم صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي "بيتك" وبنك الأهلي المتحد البحريني عادل.

وقالت المجموعة إن جدوى صفقة الاندماج بين #بيتك والبنك #الأهلي_المتحد سوف تكون لها مزايا عديدة.

وعددت المزايا مثل دخول "بيتك" إلى أسواق جديدة لا يعمل فيها حالياً كمصر والمملكة المتحدة والإمارات. كما قدرت "هيرميس" أن تبلغ الحصة السوقية للكيان المندمج الجديد من الإقراض نحو 23% موزعة بين 15% لبيت التمويل الكويتي، و8% للبنك الأهلي المتحد، مقارنة مع 27% لبنك الكويت الوطني (بما في ذلك بنك بوبيان التابع له) على الرغم من أنه سيشكل أكبر البنوك في الكويت من حيث الأصول متقدماً قليلا على البنك "الوطني".

ولفتت "هيرميس" إلى أن دخول البنوك الإسلامية الكويتية إلى السوق خلق أمام "بيتك" بيئة تشغيلية أكثر تحدياً، فيما يتعلق بخطط التوسع والحصة السوقية.

يذكر أن مجلس إدارة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وافقا من حيث المبدأ على نسبة مبادلة تبلغ 2.326 سهم من الأهلي المتحد، مقابل سهم واحد من بيت التمويل الكويتي.