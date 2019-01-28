"الأهلي" و"مصر" يجذبان 1.8 مليار دولار في يناير

قال مصدر مصرفي وتقرير صحافي، اليوم الاثنين، إن بنكي مصر والأهلي المصري جذبا معاً نحو 1.8 مليار دولار تدفقات نقدية في يناير.

يأتي ذلك بعدما أثار الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار أمس الأحد، حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه.

وقال مصرفي في البنك الأهلي لـ"رويترز": "التدفقات الدولارية خلال يناير للبنك بلغت نحو مليار دولار، و40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف".

وتقل التدفقات الدولارية خلال يناير بنحو الثلث تقريباً عن المتوسط الشهري للتدفقات التي جذبها البنك الأهلي منذ تحرير سعر الصرف وهي حوالي 1.5 مليار دولار.

وفي أعقاب تحرير العملة في نوفمبر 2016، شهدت البنوك المصرية تدفقات ضخمة بالعملة الصعبة. ولم يتسن الحصول على أرقام مقارنة للتدفقات في البنك الأهلي للشهور الأخيرة.

وأضاف المصرفي: "قمنا بتمويل عمليات تجارية خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى الآن بنحو 43 مليار دولار".

وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو 99.282 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

ونقلت صحيفة "المال" الاقتصادية اليوم عن محمد الإتربي رئيس "بنك مصر"، قوله إن البنك "استقبل تدفقات ما بين تنازلات واستثمارات أجانب بلغت 820 مليون دولار منذ بداية يناير".

وتجاوزت #مصر أزمة دولارية خانقة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، الذي تزامن مع البدء في سلسلة إجراءات تقشف صارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من #صندوق_النقد_الدولي.

ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وكانت مصر تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر، وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود وهو ما تنفيه مصر مراراً.

ووفقاً لأحدث بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

ويمتنع المسؤولون المصريون منذ فترة عن الكشف عن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعدما أخذت مساراً نزولياً.