أرباح بنك البلاد ترتفع 17% لـ1.1 مليار ريال في 2018

ارتفعت صافي أرباح بنك البلاد السنوية إلى 1.11 مليار ريال، في 2018، مقابل 942 مليون ريال، في 2017، بنمو 17.88%.

وأرجع بنك البلاد ارتفاع الأرباح لزيادة صافي الدخل نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 15.4 ٪ وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب الاستثمارات وتوزيعات أرباح وصافي دخل وأتعاب العمولات ومكاسب تحويل عملات اجنبية وقابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

من جانب آخر ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.9٪ وذلك نتيجة ارتفاع مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى والاستهلاكات وقابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات إلى 2.7 مليار ريال، مقابل 2.11 مليار ريال، في 2017، بنمو 27.7%.