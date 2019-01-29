تدفقات متوقعة لسهم "بيتك" بعد الدمج مع "المتحد"

قالت شركة أرقام كابيتال ان السعر المتفق عليه بين #بيت_التمويل_الكويتي "بيتك" و #الأهلي_المتحد البحريني عند 2.326 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم في بيتك عادل.

وتوقع تقرير الشركة أن تقفز أرباح بيت التمويل 25.6% حيث ستتوزع الأرباح بين الكيانين قبل الاندماج بنسبة 64% مساهمة من «بيتك» في الأرباح الإجمالية و36% مساهمة من «الأهلي المتحد».

وتوقع التقرير ايضا أن يستقبل سهم بيت التمويل الكويتي بعد الانتهاء من الاندماج 1.035 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية التي سوف تتدفق الى البورصة الكويتية في حال الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مقارنة بتوقعات بقيمة 725 مليون دولار لسهم بيتك قبل الاندماج وبفارق 310 ملايين دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها لسهم بيتك بسبب الاندماج.

واشار التقرير إلى أن الاندماج لن يؤثر في توقعات الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لسهم بيت التمويل الكويتي بسبب الترقية لمؤشر #فوتسي نظرا للوقت الذي يحتاج اليه إنهاء #الاندماج حيث ستتم مراجعة الأوزان النسبية للأسهم الكويتية في مؤشر فوتسي خلال مارس المقبل فيما تزيد مدة الاندماج عن الفترة المتبقية حتى موعد المراجعة.