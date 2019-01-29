محفظة إقراض "الأهلي" للشركات تمتد لقطاعات واعدة

لم تقتصر محفظة إقراض البنك الأهلي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل القطاعات والأنشطة التقليدية فحسب، بل امتدت إلى قطاع حيوي واعد خاصة مع تنامي الطلب على تقنية المعلومات.

وتلقت "الراسم المتحدة"، إحدى الشركات التي بدأت أعمالها منذ 28 عاماً في حلول تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وإدارة المشاريع، دعماً من خلال توفير #البنك_الأهلي التمويل اللازم والمشورة، وفقاً لاستراتيجته لمساندة القطاع، لينعكس ذلك في تسارع نشاط "الراسم"، لتصبح واحدة من أسرع الشركات نمواً بمحفظة ضخمة من العملاء لكبار الشركات.

قطاع آخر كان محط اهتمام البنك الأهلي، ضمن أهدافه لتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تجسد في مجموعة "الفارس" التجارية التي أسهمت في تأمين المواد الخام لقطاع استهلاكي ضخم.

ويتزايد دور البنك الأهلي ليتعدى مفهوم الجهة المقرضة فقط، من خلال مشاركته للخطط التوسعية مع إطلاق مصنع "الفارس" لصناعة المناديل الورقية، اعتماداً على توافر المواد الخام لديه.

منافع عديدة تطال الجميع سواء الشركة صاحبة الأعمال بدءاً من تحقيق النمو والتوسع وتحقيق الأرباح، لكن الفوائد الأكبر تصب في مصلحة اقتصاد المملكة، وأولى ثمار ذلك المزيد من خلق الوظائف وتوطين الصناعة وفقاً لـ #رؤية_المملكة_2030.