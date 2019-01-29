"الإنماء".. قفزة في الأرباح السنوية إلى 2.5 مليار ريال

حقق مصرف الإنماء قفزة بـ25% في الأرباح السنوية لعام 2018، مسجلاً 2.5 مليار ريال مقابل مليارين في العام الذي سبق.

وأرجع المصرف في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، ارتفاع صافي الربح إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11٪، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ومكاسب الاستثمارات، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تبادل العملات.

في المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات في بنك الإنماء بنسبة 1٪، بسبب تراجع مخصصات انخفاض القيمة ومصاريف الاستهلاك، والتي خفّضت جزئياً الزيادة في تكاليف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية.