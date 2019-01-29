"ساما"..أفضل مدير للمخاطر بين البنوك المركزية في العالم

منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Awards Committee) مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية للعام 2018 – 2019.

وجاءت هذه الجائزة تتويجاً لجهود #ساما في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل، وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتملة مواجهتها سواء من المؤسسة أو الجهات التي تشرف عليها وفقاً لأفضل الممارسات المنهجية في العالم.

وقد حققت مؤسسة النقد كافة المتطلبات المهنية في مجال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبعد دراسة كافة المعايير والمتطلبات للفوز بالجائزة كانت المؤسسة هي الأفضل من بين جميع البنوك المركزية، لتصنف كأفضل مدير للمخاطر على مستوى العالم.

وأكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بإدارة المخاطر والالتزام سعياً منها إلى التعرف مسبقاً على جميع أنواع المخاطر التي قد تواجهها، ورفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وحماية سمعة مؤسسة النقد ومواردها بما يضمن تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.

وقال: "نحن فخورون بحصول مؤسسة النقد على جائزة مدير المخاطر لعام 2019، ويأتي ذلك نتيجة للاهتمام الكبير بإدارة المخاطر في جميع الأعمال، حيث تتعامل مؤسسة النقد مع التغيرات التي يشهدها النظام المالي والنقدي، والمخاطر الناشئة عن ذلك بشكل يتّسق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما انعكس على القطاع المالي من خلال تسجيل ومراقبة وإدارة جميع المخاطر المالية والمنهجية والتقنية ومخاطر السمعة، إلى جانب حرص المؤسسة على وضع إجراءات مناسبة للحد من هذه المخاطر، وإنشاء ثقافة مخاطر فعالة على جميع مستويات العمل لديها".

يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة جوائز البنوك المركزية لتسليط الضوء على الأداء المتميز، وإنجازات الأفراد والمنظمات داخل مجتمع المصارف المركزية منذ ظهور الأزمة المالية العالمية. ومن أمثلة الجوائز التي تقدمها اللجنة جائزة التميز في الخدمة العامة، وجائزة الأنشطة الرائدة في المجتمع المصرفي المركزي، وجائزة أفضل الممارسات في السياسة والحوكمة والاقتصاد والإدارة، إضافة إلى جائزة الابتكار وأفضل الممارسات في أحكام الخدمات من قبل ممارسي السوق.​