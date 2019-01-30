ارتفاع أرباح بنك الرياض الفصلية 39% لـ 1.35 مليار ريال

ارتفعت الأرباحُ الفصلية لبنك الرياض بنسبة 39% إلى حوالي 1.35 مليار ريال، وذلك مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2017.

وجاءت هذه النتائج أفضل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ حوالي 1.14 مليار ريال.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، قفزت الأرباح السنوية بحوالي 20% لتسجل 4.7 مليارات ريال مقارنة مع العام الأسبق.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات لبنك "الرياض" بنسبة 12.65% إلى 6.7 مليار ريال مقارنة بـ5.9 مليار ريال خلال 2017.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.4%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والمخصصات الأخرى.