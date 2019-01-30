بنك البلاد: 200% تغطية القروض المتعثرة

قال عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، إن أنشطة البنك شهدت نمواً والحصة الكبرى لزيادة الاستثمارات ذهبت إلى الصكوك التي نمت بنسبة كبيرة تجاوزت 60%، فيما فاقت محفظتها لدى البنك ملياري ريال بنهاية 2018.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى نمو قطاع تمويل الأفراد مع زيادة حصة البنك في التمويل الإسكاني في ظل ما يشهده القطاع من نمو في المملكة.

كما لفت إلى زيادة حصة بنك البلاد في تمويل المشاريع النوعية و #المنشآت_الصغيرة_و_المتوسطة.

وكان صافي أرباح بنك البلاد السنوية ارتفع إلى 1.11 مليار ريال في 2018، مقابل 942 مليون ريال في 2017، بنمو 17.88%.

وحول تغطية القروض المتعثرة، قال العنيزان إنهم متحفظون في تكوين المخصصات التي تجاوزت نسبتها حالياً 200%، ومتحفظون أيضاً في مسألة الإقراض لكن مازال هناك فرص للنمو.

وأعرب عن تفاؤله بعام 2019، قائلاً إنهم يعملون على برامج الادخار ورفع الوعي الادخاري للعملاء، وزيادة برامج التمويل المسؤول، مع وجود استثمار كبير للبنك في قطاع التقنية الذي وجهت إليه أغلب المصروفات لتسهيل تجربة العميل وتوسيع أعمال البنك.