بنوك لبنان تضع قيودا على تحويلات الودائع بالدولار

حذر الرئيس التنفيذي السابق لـ Deutsche bank الشرق الأوسط و شمال أفريقيا هنري عزام، في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر الاستثمار والأسواق المالية، من تداعيات غياب تشكيل حكومة في لبنان على الوضع الاقتصادي.

وقال: "فيما يخص الشأن اللبناني فإنه إذا بقيت الأمور كما هي عليه الآن بدون تشكيل وزارة فسيتراجع الوضع الاقتصادي بشكل سريع، ولكن إذا تشكلت حكومة جديدة واتبعت ما يتطلب منها من مؤتمر سيدر، فستعود الثقة للمستثمرين والمودعين".

وكشف عزام أن"تحويل ودائع الليرة اللبنانية إلى الخارج قد يحتاج بضعة أشهر بعد استحقاقها"، لافتأً إلى أن البنوك اللبنانية تعزز إجراءاتها للمحافظة على الدولار في السوق.